NBA, LeBron James travolge l’arbitro e gli rompe il labbro: “Erano 25 che aspettavi di farlo, vero?”

Singolare episodio nel corso di gara-3 dei Playoff NBA 2022/2023 tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Durante il secondo parziale, LeBron James ha infatti tentato una rapida transizione ma è finito addosso all’arbitro, l’esperto Scott Foster, spaccandogli il labbro. Il 38enne inizialmente non aveva realizzato l’accaduto, ma non appena se n’è reso conto ha chiesto scusa all’arbitro. Quest’ultimo ha replicato: “Rilassati, tutto ok“, venendo poi soccorso dai sanitari. Nulla di grave per fortuna, se non – appunto – un labbro lacerato per il direttore di gara, che ha potuto proseguire il suo lavoro. L’episodio si è però concluso con un sorriso dato che l’arbitro ha detto scherzando a James: “Erano 25 anni che aspettavi di farlo, non è vero?“.