Discussione dai toni accesi a Pressing. Trevisani a Zazzaroni e Sabatini: “Fate i Perry Mason di Allegri”

Nuova discussione dai toni molto accesi durante l’ultima puntata di Pressing sulle reti Mediaset. Tema della discordia, ancora una volta, Massimiliano Allegri. Si parlava della scelta, da parte del tecnico bianconero, di schierare Milik dal 1′ al posto del giovane Yildiz. Una decisione nell’ordine delle cose, secondo l’opinionista Sandro Sabatini. “Yildiz non stava bene? E Milik stava una bomba, si è visto. Sapete quante volte hanno giocato insieme Vlahovic e Milik prima di questa partita? Mai, esatto. Quindi evidentemente non li vedeva tanto bene insieme”, tuona Riccardo Trevisani.

“Quindi è colpa di Allegri se Milik è stato espulso?”, chiede Sabatini. “Io ho detto semplicemente che non è stata una bella scelta quella di mettere Milik, visto come è andata. Si può dire? Perché non proviamo a parlare di calcio?”, sostiene Trevisani. A quel punto interviene anche Ivan Zazzaroni: “Chissà perché Elkann non chiama te ad allenare. Non possiamo parlare di calcio perché parti prevenuto”, risponde al telecronista delle reti Mediaset. “No, è esattamente il contrario. Voi fate i Perry Mason di una persona, io vorrei parlare di calcio. Se c’è da dire bravo si dice bravo, se c’è da criticare si critica. Invece voi dite bravo a prescindere, che non va bene”, conclude Trevisani.