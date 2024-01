Torino celebra Sinner: il suo volto sarà proiettato sulla Mole Antonelliana

Anche Torino celebra la storica vittoria agli Australian Open di Sinner. Questa sera il volto dell’altoatesino sarà proiettato sulla Mole Antonelliana e i ponti sul Po verranno illuminati di arancione, colore simbolo dei suoi tifosi. Inoltre, per ringraziare il pubblico delle Atp Finals, ci si potrà aggiudicare gli stendardi delle ultime edizioni del torneo. Per farlo basterà compilare il forum online disponibile nel link che sarà pubblicato sulla home page del sito della Città di Torino a partire dalle 12 di giovedì 1 febbraio. Gli stendardi in totale sono 782, di cui 373 dell’edizione 2022 e 409 dell’edizione 2023.