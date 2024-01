Barcellona, media locali: De Zerbi obiettivo per il dopo Xavi

Roberto De Zerbi è l’obiettivo del Barcellona per il dopo Xavi. Dopo l’annuncio dell’addio del tecnico spagnolo a fine stagione sono iniziate a circolare le prime voci sul successore dello storico ex centrocampista blaugrana. Secondo quanto riporta Marca, la dirigenza del Barcellona avrebbe pensato a De Zerbi che sta facendo molto bene con il suo Brighton in Premier League. In corsa ci sarebbe anche l’attuale tecnico dell’Arsenal Arteta, che al momento sembra essere anche leggermente avvantaggiato sull’allenatore delle Seagulls.