Spezia-Verona, brutto infortunio Ngonge dopo pochi minuti: al suo posto Kallon

Tegola per il Verona. Nei primissimi minuti del match contro lo Spezia, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, un duro ma regolare intervento di Ekdal ha messo fuori gioco Ngonge. Il giocatore del Verona, nello scontro, ha lasciato la caviglia che ha subito una brutta distorsione. Ngonge è uscito a braccia perché non riusciva a poggiare il piede: al suo posto è entrato Kallon. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami strumentali per definire l’entità esatta dell’infortunio.