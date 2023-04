Alessandro Del Piero: “Ritorno alla Juventus? Il mio cuore è ancora lì”

“Tornare da dirigente? Ci sono tante voci ogni volta che torno allo Stadium, non sono qui per dire sì o no, il mio cuore è ancora lì e guardo sempre tutto quello che riguarda la Juve da un punto di vista diverso, cercando di mettere da parte l’emotività anche se è dura. Non credo che puoi pensare un ruolo solo per te stesso ma costruire un team perchè ci sono tante cose da fare in un club”. Lo ha detto Alessandro Del Piero, in studio alla CBS dove è opinionista per la Champions, a proposito della possibilità di un ritorno in bianconero nelle vesti di dirigente. Per quanto riguarda la situazione che sta vivendo la squadra, “sono stato tifoso della Juve prima ancora di giocarci, ho trascorso poi lì 19 anni, ho attraversato la crisi del 2006 e c’è voluto tempo per ricostruire, ci sono voluti sei anni per tornare a vincere. So come si sentono i giocatori, non sai cosa succederà, è dura, per questo secondo me stanno facendo grandi cose. C’è la possibilità che restituiscano i 15 punti di penalizzazione ma la questione è che certe decisioni non andrebbero prese durante la stagione: vai avanti, fai quello che devi fare e se qualcuno ha sbagliato decidi il da farsi. È un tema che riguarda anche le altre squadre: pensi di essere secondo ma se le ridanno i punti diventa seconda la Juve”.