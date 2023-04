Highlights Milan-Napoli 1-0 con la telecronaca di Sandro Piccinini (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

Il Milan batte il Napoli 1-0 nel match valido per i quarti di finale di Champions League 2022/2023. Primo tempo acceso, con diverse occasioni da una parte e dall’altra, sbloccato da Bennacer al 40′. Secondo tempo di attesa con il Napoli che resta in 10 uomini e va vicino al pareggio nel finale senza riuscire a pareggiare il match che termina 1-0 per la squadra di Pioli. Qui di seguito gli highlights del match con la telecronaca di Sandro Piccinini.