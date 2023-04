Berrettini-Rune in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Matteo Berrettini affronterà Holger Rune nel terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Dopo una dura lotta di nervi e non solo contro Francisco Cerundolo, il tennista romano ha festeggiato la seconda vittoria consecutiva nel Principato. Ora non sarà affatto facile trovare le energie per poter dare filo da torcere a un giocatore del talento di Rune e con le qualità adatte per giocare su questa superficie. Ma un passo alla volta per il romano, il cui obiettivo primario era quello di sbloccarsi a livello mentale. Ci sono due precedenti, uno vinto da Berrettini lo scorso anno ad Indian Wells dopo due ore di lotta, l’altro risale invece a qualche settimana fa, quando l’azzurro si ritirò sotto 6-0 1-0 nei quarti di finale ad Acapulco.

Berrettini e Rune scenderanno in campo nella giornata di giovedì 13 aprile come 4°match a partire dalle 11:00.