Al via il corso da responsabile del settore giovanile: c’è Zambrotta

di Mattia Zucchiatti 80

Lunedì 23 gennaio avrà inizio il nuovo corso per ‘Responsabile di Settore Giovanile’. Sono 174 le ore di lezione che gli allievi dovranno seguire fino al prossimo 5 aprile per completare il programma didattico. Tanti nomi illustri tra gli allievi: su tutti il campione del mondo nel 2006 e attuale vice presidente del Settore Tecnico, Gianluca Zambrotta; presenti anche il responsabile del settore giovanile del Frosinone, Alessandro Frara, e Massimo Bava, già responsabile del settore giovanile e poi ds del Torino. Nella ‘classe’ anche due ex calciatori della nostra massima serie come Ivan Pelizzoli e Anselmo Robbiati.

Di seguito l’elenco completo dei corsisti: Gianluca Aleo, Gionata Arcangeli, Massimiliano Barisoni, Gianluca Baschieri, Massimo Bava, Corrado Buscemi, Renato Buzzi, Davide Caliaro, Andrea Carrozza, Carlo Cherubini, Alessandro Consolati, Teodoro Coppola, Antonio Cremonesi, Massimiliano De Gregorio, Stefano Diana, Matteo Fausto Forcella, Alessandro Frara, Raffaele Fumagalli, Giulio Geremia, Francesco Guareschi, Cristian Iori, Roby Malverti, Paolo Arturo Migliavacca, Paolo Migliorati, Felice Natalino, Nereo Omero Meloni, Gianluca Orsini, Giuseppe Parise, Ivan Pelizzoli, Giovanni Petrocchi, Luca Pisano, Daniele Proietti, Samuele Ravera, Anselmo Robbiati, Paolo Scriboni, Daniele Tacconi, Luca Torresin, Fabio Tringali, Alessandro Tuniz, Gianluca Zambrotta, Thomas Zani e Francesco Rocco Zichella.