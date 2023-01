LIVE – Palermo-Bari 1-0, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Palermo-Bari, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo il pareggio in rimonta ottenuto nell’ultimo turno, vanno a caccia di un successo che potrebbe permettere loro di riavvicinarsi alla zona playoff. I biancorossi, invece, sono reduci dal netto successo sul Parma e non vogliono assolutamente fermarsi. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 20 gennaio, chi avrà la meglio?

PALERMO: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Damiani, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 14 Broh, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

BARI: Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Ceter.

A disposizione: 1 Frattali, 22 Polverino, 7 Antenucci, 10 Botta, 14 Salcedo, 20 Terranova, 21 Zuzek, 25 Pucino, 31 Ricci, 33 Lops, 63 Bellomo, 99 Mallami.

Allenatore: Mignani.

Palermo-Bari 1-0 (82′ Marconi)

FINISCE QUI. MA SCOPPIA LA RISSA TRA DI CESARE E NEDELCEARU

89′ – Espulso Cheddira: doppio giallo. Il secondo per una presunta reazione, molto dubbia

82′ – GOL PALERMO! Sugli sviluppi di una mischia dopo un cross dalla destra, Marconi deposita in rete

80′ – Giallo a Mazzotta

70′ – Cheddira non dà forza al suo tiro

59′ – PIGLIACELLI! Gran parata a tu per tu con Cheddira, lanciato da Folorunsho

47′ – Tenta la rovesciata Folorunsho: palla alta

46′ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Giallo a Damiani per fallo su Folorunsho

42′ – Ceter in spaccata: palla fuori. L’attaccante si era infilato alle spalle di Marconi

37′ – Proteste Palermo per un tocco col braccio. Tiro di Saric, c’è la deviazione di Mazzotta

26′ – Cross di Valente, Maita devia in corner

23′ – Ritmi bassi in questa fase

11′ – Conclusione di Damiani: palla fuori

5′ – Pigliacelli! Gran intervento sul cross dalla sinistra di Folorunsho. Palla in angolo

1′ – Si parte, fischio d’inizio