Calciatori arrestati per accusa stupro, la vittima: “Il corpo non sembrava il mio”

di Redazione 94

“Ho sentito il mio corpo come se non fosse il mio”. A parlare è la giovane studentessa statunitense vittima del presunto stupro di cui sono accusati Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante, e il compagno di squadra Federico Apolloni, da oggi agli arresti domiciliari. La ragazza, sentita in incidente probatorio a dicembre, come riporta l’ordinanza del gip, ha detto di aver deciso di sporgere denuncia dopo aver parlato con i genitori, e “aver riflettuto”. Inoltre, nel ricordare gli attimi delle violenze ha aggiunto: “quando ho compreso quello che stava succedendo, sono rimasta congelata”.