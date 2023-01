Agente Rugani: “La Juve vorrebbe tenerlo, e noi non abbiamo mai chiesto di andar via”

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a TuttoJuve del futuro del suo assistito: “La Juventus ha espresso il piacere di continuare ad averlo nella propria rosa, e non vuole fare trattative per eventuali cessioni. Questo ci è stato detto prima del match con l’Udinese, per cui nessuno poteva sapere del suo impiego e del suo rendimento”. Poi ha concluso: “La prestazione di sabato avvalora le loro opinioni, ribadiamo il fatto di non aver mai chiesto di andar via. Sappiamo il nostro ruolo, Daniele lavora per essere all’altezza e vuole farsi trovare sempre pronto”.