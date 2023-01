Liga, Tebas rassicura: “Superlega non ci sarà nemmeno nel 2025. Kings League? Palla unica cosa”

In occasione della seconda edizione di Global Players, il presidente della Liga Javier Tebas è tornato a parlare della questione Superlega in attesa anche della sentenza del Tribunale dell’Unione Europea. “A prescindere dalla sentenza, la Superlega non ci sarà nemmeno nel 2025 – rassicura Tebas – L’Unione Europea vuole mantenere un modello simile a quello attuale, non ci sarà nessun cambiamento drastico e soprattutto niente che favorisca i più ricchi.” Domande in arrivo anche sulla Kings League, federazione di calcio a 7 con ex calciatori e streamer al suo interno, che però secondo Tebas non può essere una minaccia: “L’unica cosa in comune è la palla, sono format diversi e non è paragonabile nemmeno a livello di diritti audiovisivi.”