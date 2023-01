Ciclismo, Wout Van Aert punta il Giro di Lombardia: “E’ una possibilità”

Wout Van Aert è stato intervistato da Wiellervue, a cui il fuoriclasse belga del ciclismo ha confessato l’idea per il finale della stagione 2023 su strada. Il Giro di Lombardia, forse la Monumento che meno si addice alle caratteristiche del belga il quale infatti non si è mai misurato con la Classica delle Foglie Morte. “Se voglio davvero avere una possibilità allora dovrò fare un ritiro in altura specifico, sicuramente è una possibilità per quest’anno – spiega Van Aert – Dovremo anche vedere come andrà la stagione, perchè avere tre picchi di forma su strada è molto difficile. Se andrò bene allora dopo il Mondiale correrò poco.”