Agente Osimhen contro il Napoli: “Video su TikTok grave, valutiamo azioni legali”

Un episodio spiacevole e che potrebbe causare delle ripercussioni sul rapporto tra Victor Osimhen e il Napoli, quello accaduto oggi. Il profilo ufficiale della società azzurra, avrebbe quest’oggi postato un Tik Tok che ritrae l’attaccante nigeriano palesemente ‘trollato’ per aver sbagliato il rigore nell’ultimo match di campionato. Il video, prontamente cancellato, non ha però lasciato in silenzio l’agente del giocatore che ha confermato con un tweet che: “Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Osimhen”.