Pagelle Juventus-Lecce 1-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Juventus-Lecce 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. Infrasettimanale di riscatto per i bianconeri, che la sbloccano nel secondo tempo con Milik dopo aver avuto difficoltà nella prima frazione al cospetto dei salentini che si presentavano allo Stadium davanti in classifica. Di seguito ecco le pagelle dei protagonisti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Danilo 6, Bremer 6.5, Rugani 6 (27’st Gatti sv); McKennie 6.5 (42’st Weah sv), Fagioli 6.5 (42’st Miretti sv), Locatelli 6, Rabiot 6.5, Cambiaso 5.5 (27’st Kostic sv), Milik 6.5 (33’st Vlahovic sv), Chiesa 6.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia. Allenatore: Allegri 6.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Venuti 6 (18’st Gendrey 6), Baschirotto 6, Pongracic 6, Dorgu 6.5; Oudin 5.5 (18’st Rafia 6), Ramadani 6 (25’st Kaba 5.5), Blin 5.5 (37’st Piccoli sv); Almqvist 5.5, Krstovic 5, Strefezza 5 (18’st Sansone 5.5). In panchina: Brancolini, Gonzalez, Berisha, Listowski, Faticanti, Corfitzen, Gallo, Burnete, Touba, Samek. Allenatore: D’Aversa 6.

ARBITRO: Giua di Olbia 6.

RETI: 12’st Milik.

NOTE: cielo sereno, terreno in perfette condizioni. Espulso Kaba al 48’st per doppia ammonizione. Ammoniti: Ramadani, D’Aversa, Rafia, Chiesa, Krstovic, Rabiot. Angoli: 4-1 per la Juventus. Recupero: 1′; 5′