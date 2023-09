Ligue 1 2023/24: il Reims sbanca la Decathlon Arena, 1-2 in casa del Lille

Si chiude con una vittoria esterna la sesta giornata della Ligue 1 2023/2024: 1-2 tra Lille e Reims. Alla Decathlon Arena i padroni di casa cadono per la seconda volta stagionale, in una gara comandata nel possesso ma non nel gioco. La gara si sblocca subito al minuto 12′, con Mohamed Daramy, e 4′ minuti dopo con Keito Nakamura: entrambe le reti portano l’assist di Marshall Munetsi. Al minuto 79′ arriva anche il gol di testa di Benjamin André, su assist di Ismaily, ma non cambia la storia del match: 1-2 il risultato finale. Reims che sale al quinto posto in classifica, Lille invece giù in undicesima.