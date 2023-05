Agente Mario Rui: “E’ il numero uno, è immortale. Fischi trasformati in applausi”

Intervenuto a Tv Play, l’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha analizzato la stagione del terzino portoghese, campione d’Italia da ventiquattrore col Napoli: “Mario Rui è il numero uno, è l’immortale, è rimasto in vita dopo tutto quello che gli è successo, è stato bersagliato ma ha avuto gli attributi per rimanere là a Napoli, diventando un giocatore importante e facendosi amare dai tifosi. Ha saputo trasformare i fischi in applausi”.