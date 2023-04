Fulham, Mitrovic squalificato per otto giornate: aveva spinto l’arbitro

L’attaccante del Fulham Aleksandar Mitrovic è stato squalificato per otto giornate dopo la spinta rifilata all’arbitro Kavanagh nel match di FA Cup contro il Manchester United. Ecco la nota del club inglese: “In seguito all’udienza in relazione alla nostra partita di FA Cup con il Manchester United il mese scorso, una commissione di regolamentazione indipendente ha deciso che: Aleksandar Mitrović sarà squalificato per un totale di otto partite, una delle quali già scontata. Il serbo dovrà anche pagare una multa di 75.000 sterline”. La prima giornata è stata già scontata contro il Bournemouth. Nel finale incandescente di Old Trafford, il Fulham era rimasto in 9. Oltre a Mitroviv, erano stati espulsi anche Willian e l’allenatore Marco Silva.