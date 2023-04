Adani su Lukaku: “E’ ancora al 60% delle sue possibilità. Ha bisogno di giocare”

Daniele Adani ha parlato negli studi di ’90 minuti’ della prestazione dell’Inter di quest’oggi, commentando anche la doppietta di Romelu Lukaku. “Secondo me è ancora al 60% di quello che conoscevamo in campo con Conte, ma più gioca e meglio sarà. Secondo me dargli continuità è la scelta migliore. Contro la Juventus penso che giocherà Dzeko, poi per il Milan andrà visto un po’ più in là”.