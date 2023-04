Atalanta, Pasalic resta in dubbio per la Roma: Gasperini deciderà solo a ridosso della gara

Alla vigilia della gara del Gewiss Stadium contro la Roma, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, l’Atalanta ha svolto una seduta di allenamento ed ha ancora il dubbio relativo a Mario Pasalic. Il centrocampista croato sarà valutato anche nella rifinitura di domani e, in caso di indicazioni positive, mister Gian Piero Gasperini lo porterà con la squadra. Niente da fare, invece, per Ademola Lookman, fermo a causa di una distrazione al bicipite femorale della coscia destra: l’anglo-nigeriano si è allenato a parte durante tutta la settimana e dovrebbe recuperare per la prossima giornata contro il Torino.

Per quanto riguarda la probabile formazione, invece, ci sono pochi dubbi con Marco Sportiello favorito su Juan Musso, mentre in difesa dovrebbero essere confermati Toloi, Djimsiti e Scalvini. In mezzo al campo spazio a Roon e Koopmeiners. In attacco Hojlund e Zapata favoriti dal primo minuto. Tre calciatori, Ederson, Maehle e Zappacosta, sono nella lista dei diffidati, mentre sono confermate le assenze di Ruggeri, Hateboer e Vorlicky.