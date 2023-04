Highlights e gol Alessandria-Cesena 0-1: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 18

Gli highlights e le azioni salienti di Alessandria-Cesena 0-1, match del girone B di Serie C. Rimasti in 10 nella ripresa per un rosso a Corazza, la squadra di Toscano soffre ma riesce a portare a casa la vittoria grazie al sigillo finale di Chiarello che ha raccolto alla perfezione un cross di Mustacchio. Con questo risultato il Cesena chiude al secondo posto e si qualifica al secondo turno dei playoff nazionali. Solo playout per l’Alessandria. Ecco le azioni salienti della partita.