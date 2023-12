Wolves-Chelsea, Sterling egoista: davanti al portiere non passa ai compagni e sbaglia

Un errore pesante, che rischia di costare caro in una stagione fin qui complicata per il Chelsea. L’attaccante dei Blues, Raheem Sterling al 32′ ha avuto l’occasione per realizzare la prima rete di Wolves-Chelsea: l’ex Manchester City ha guidato una ripartenza di tre giocatori contro il portiere Josè Sa. A tu per tu con l’estremo difensore l’inglese ha deciso di non passare la palla ai compagni al suo fianco e di cercare il gol. Una scelta sbagliata, perché Josè Sa è riuscito ad opporsi e a salvare il risultato. Tante le critiche sui social da parte dei tifosi, che rimproverano di eccessivo egoismo Sterling, acquistato dal Chelsea per 56 milioni.

A huge save from Jose Sa 😱 Raheem Sterling was denied by the @Wolves goalkeeper having got into this position! #WOLCHE pic.twitter.com/1Da7ixXKEi — Premier League (@premierleague) December 24, 2023