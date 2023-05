Adani: “Il Milan non riesce a giocare contro l’Inter, nelle ultime tre gare non ha visto palla”

L’ex difensore dell’Inter ed attuale opinionista di Rai Sport, Daniele Adani, ha parlato del derby di Champions League 2022/2023, dominato dai nerazzurri sui cugini del Milan: “Si è parlato molto della cessione di Skriniar, sembrava servisse la respirazione artificiale senza di lui e adesso non mi pare che si senta la sua mancanza. Non dico che lui non valga come giocatore, ma che l’Inter è forte come squadra a prescindere dai singoli. Darmian è uno applicato e ha sempre sfruttato bene il lavoro della squadra. Il Napoli soffre il Milan, ma i rossoneri non riescono a giocare contro l’Inter. Nelle ultime tre gare il Milan non ha mai visto palla“.