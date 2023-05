Inter, strapotere nerazzurro nel Team of the Week di Champions League: presenti nove giocatori

L’Inter, dopo aver dominato il Milan nella semifinale di andata di Champions League 2022/2023, estende il proprio strapotere anche nel Team of the Week che viene realizzato dalla UEFA al termine di ogni turno della competizione continentale. Nell’undici tipo sono stati inseriti addirittura nove calciatori di Simone Inzaghi; gli unici due che non appartengono al club meneghino sono Kevin De Bruyne e Vinicius, autori delle reti messe a segno nell’altra semifinale tra Manchester City e Real Madrid. Ecco la miglior formazione UEFA di questa settimana: Onana; Dumfries, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; De Bruyne, Mkhitaryan, Calhanoglu, Vinicius; Dzeko.