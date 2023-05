Napoli, Materazzi acquista la statuina della testata che Zidane gli rifilò nel 2006

Acquisto speciale per Marco Materazzi, in vacanza a Napoli, che ha comprato la statuina della testata che Zinedine Zidane gli diede nella finale dei Mondiali del 2006. Genny Di Virgilio, artigiano del presepe di San Gregorio Armeno che ha riprodotto in terracotta la scena, ha raccontato all’ANSA: “Materazzi si è trattenuto a lungo nel mio laboratorio, tempestandomi di domande. Quando gli ho fatto vedere la statuina della testata è scoppiato a ridere e ha insistito per comprarla. Come dono, invece, ha accettato solo un corno portafortuna“.