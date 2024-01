Accordo tra Inter e Tsunami Nutrition: l’azienda è il nuovo Nutritional Supplements Supplier

Tsunami Nutrition è il nuovo Official Nutritional Supplements Supplier dell’Inter per le prossime due stagioni sportive. L’azienda leader nel settore dell’integrazione alimentare e della nutraceutica “è lieta di annunciare la partnership con l’Inter come Official Supplier. Inoltre, insieme allo staff medico, entreremo al Suning Training Centre di Appiano Gentile e affronteremo i temi della nutrizione e integrazione nel mondo del calcio”, ha detto Luca Di Pietrantonio, CEO di Tsunami Nutrition. L’azienda sarà presente con attività di product placement al Suning Training Centre e al Konami Youth Development Centre. Nel corso della stagione sono inoltre previsti contenuti digital e webinar con lo staff tecnico nerazzurro sul tema della nutrizione sportiva.