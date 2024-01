Coppa d’Africa, problemi col segnale: salta la diretta televisiva di Senegal-Gambia

Problemi per la Coppa d’Africa in tv. La diretta televisiva della partita tra Senegal e Gambia ha subìto un’interruzione a causa di alcuni problemi con il segnale, non imputabili a Sportitalia, l’emittente che ha acquistato i diritti della competizione in Italia. Il segnale è saltato al 33′. Al momento il risultato è sull’1-0 per i padroni di casa che hanno sbloccato il risultato al 4′ con Gueye.

Sportitalia si è scusata in diretta per il problema, ma come detto il guasto non dipende dall’emittente italiana. Sui social, infatti, anche i tifosi stranieri hanno segnalato il disservizio sulle varie televisioni mondiali.

Peraltro anche prima della partita si erano verificati dei problemi, non legati alla diretta tv ma all’impianto audio dello stadio. Gli inni di Senegal e Gambia si sono infatti interrotti durante l’esecuzione. Un potente crepitio ha prima fermato “Il Leone Rosso”, l’inno del Senegal, le cui parole sono state scritte dall’ex presidente Léopold-Sedar Senghor. Poi stessa sorte anche per la conclusione di “Per il Gambia, nostra patria”.

AGGIORNAMENTO ORE 16:10 – La diretta televisiva è stata ristabilita in occasione del fischio d’inizio del secondo tempo.