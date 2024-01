Coppa d’Africa 2024: aggredito ct del Ghana dopo la sconfitta contro Capo Verde

Il tecnico del Ghana Chris Hughton è stato aggredito da un tifoso dopo la sconfitta della sua squadra contro Capo Verde per 2-1 all’esordio in Coppa d’Africa 2024, in Costa d’Avorio. Secondo quanto riferisce la stampa locale, alcuni diplomatici ghanesi hanno aiutato l’allenatore delle black stars a liberarsi dall’aggressore. L’uomo è stato consegnato alle autorità ivoriane.