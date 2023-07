Accordo tra il Ministero per lo Sport e il Cnel sul lavoro sportivo e l’attività di base

Un accordo interistituzionale sul lavoro sportivo, lo sport di base e le politiche giovanili è stato siglato tra il ministro per lo Sport ed i Giovani, Andrea Abodi, ed il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Renato Brunetta. Un’intesa che vedrà il Cnel garantire consulenza e supporto tecnico, nonché attività di analisi ed elaborazioni di proposte finalizzate anche a promuovere iniziative legislative, su alcuni temi fondamentali dell’agenda di governo e dell’azione politico-istituzionale del Ministro per lo sport e i giovani. Priorità al monitoraggio della riforma del lavoro sportivo, mediante la partecipazione e la fornitura di supporto tecnico-scientifico che il Cnel assicurerà all’Osservatorio dedicato allo studio e alla valutazione degli impatti della Riforma, che sarà istituito a breve dal Ministro per lo sport e i giovani e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sulle politiche giovanili, inoltre, la collaborazione mira a studiare e analizzare i contesti generazionali di riferimento, con l’obiettivo di elaborare ipotesi tecnico-legislative per favorire l’offerta di opportunità in ambito formativo, di qualificazione professionale e di raccordo con il mondo del lavoro.

Soddisfatto il Ministro Abodi: “L’accordo con il Cnel – dichiara – ci consentirà di mettere a patrimonio tutta la capacità di questa prestigiosa istituzione di studiare, analizzare e proporre, mettendo a disposizione elaborazioni quali-quantitative che renderanno più efficaci gli strumenti che siamo chiamati a configurare e offrire per contestualizzare, sostanziare e rendere sempre più puntuali ed efficaci le politiche di governo dedicate a Sport e Giovani”. Per il professor Brunetta “si tratta di accompagnare e sostenere, attraverso le competenze e le esperienze che il Cnel ha maturato sul campo quale casa dei corpi intermedi e della rappresentanza del mondo del lavoro, una delle riforme di maggior rilievo in ambito giuslavoristico, che costituisce la premessa per assicurare adeguate tutele a un numero significativo di operatori del settore”.