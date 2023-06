Manchester City-Inter, Lautaro Martinez: “Contento per il paragone con Milito. Sento tanta responsabilità”

Lautaro Martinez sogna di aggiungere la Champions League alla bacheca che nello stesso anno già conta un Coppa del Mondo. Per l’attaccante argentino è la seconda finale in pochi mesi. Anche di questo ne ha parlato in conferemza stampa.

Le parole di Lautaro: “Questa di domani e quella di Coppa del Mondo con l’Argentina sono le finali più importanti che un giocatore possa sognare. Siamo ad un passo dal vincere il titolo e quindi dobbiamo essere pronti a fare una grande partita. Sappiamo che il City è una squadra molto difficile da affrontare, ma noi ci siamo preparati bene e siamo pronti a metterli in difficoltà. Non ho sentito Alvarez. Abbiamo affrontato una serie di squadre importanti sia nel girone che dopo. Siamo arrivati in finale per merito nostro. Ho imparato tanto e sento tanta responsabilità per i miei cinque anni all’Inter. Dovremo avere personalità, cuore, voglia di vincere e di alzare trofei. Domani avremo possibilità di portare titolo che manca a Milano da tanto tempo. Giocare a testa alta e con coraggio. ono contento del paragone con Milito e sono cosciente di quello che ha ottenuto. Vorrei fare quello che ha fatto lui nella finale di Madrid“.