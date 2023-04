Abraham, contro l’Atalanta la miglior media gol: Mourinho punta su di lui a Bergamo

Lotta, corre, incita i tifosi, sostiene i compagni, ma i gol quest’anno gli mancano più del previsto. Tammy Abraham non ha ancora trovato continuità in quella che doveva essere la stagione della conferma, dopo l’ottima annata all’esordio in giallorosso. Otto i gol stagionali (7 in campionato, 1 in Europa), troppo poco per chi l’anno scorso si è ritrovato a trascinare a suon di reti i giallorossi in Conference. Stasera la Roma fa visita all’Atalanta e quando vede i bergamaschi l’inglese sa esaltarsi. Per lui Atalanta è sinonimo di miglior media gol in Serie A: uno ogni 84 minuti giocati di media, frutto di tre reti segnate in tre presenze contro i bergamaschi. Reduce dalla partenza in panchina contro il Feyenoord, Mourinho si affida ora al centravanti ex Chelsea in un momento in cui a fare da padrona in casa giallorossa è la stanchezza post Europa. Straordinari per Dybala e Pellegrini, così come per Matic, alla luce dell’infortunio di Wijnaldum. In difesa, senza Smalling, tocca a Llorente guidare il reparto con Ibanez e Mancini. Sulle fasce potrebbe toccare a Celik ed El Shaarawy al posto di Zalewski ed El Shaarawy. E poi c’è l’attacco. Abraham parte titolare, Belotti dalla panchina. Zero reti in 24 partite per l’ex Torino. Nel club degli attaccanti con almeno 20 apparizioni ci sono lui e Oudin, mentre Success si è tirato fuori con il gol alla Cremonese. In casa Atalanta non sorridono nemmeno Muriel e Zapata, fermi a quota uno. Senza Lookman, al fianco di Hojlund, toccherà ad uno dei due con l’ex Napoli favorito. Con Pasalic in dubbio, Ederson (più di Boga) si prepara tra le linee. Koopmeiners e De Roon a centrocampo, mentre l’ex Zappacosta e Maehle agiranno sulle fasce. Pochi dubbi in difesa: Toloi (altro ex), Scalvini (autore del gol decisivo dell’andata) e Djimsiti. Sono loro che avranno il compito di prolungare l’astinenza da gol di Abraham e Belotti.