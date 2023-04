Highlights Reggio Emilia-Brescia 69-74, Serie A1 basket 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 43

Finisce 74-69 in favore di Brescia il posticipo serale della Serie A1 basket 2022/2023 in questa 28esima giornata, terz’ultima della regular season. I lombardi hanno sconfitto in rimonta Reggio Emilia sul loro stesso parquet, vincendo per la 13esima volta in stagione e agganciando Pesaro all’ottavo posto della classifica, ultimo tra quelli che regalano un pass per i play-off scudetto. Deve ancora soffrire, invece, la formazione reggiana se vuole salvarsi: al momento, è al tredicesimo posto con 10 vittorie, solo una in più della penultima Verona. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.