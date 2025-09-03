Il canadese Auger-Aliassime elimina Alex De Minaur ai quarti di finale dello US Open e avanza in semifinale: affronterà Sinner o Musetti.

Sarà Auger-Aliassime l’avversario, nella semifinale dello US Open, del vincitore del derby italiano di questa notte tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il tennista canadese ha battuto Alex De Minaur ai quarti dello US Open in una maratona lunghissima durata quattro ore e dieci minuti.

Ad avere la meglio è stato il numero 27 del ranking ATP che ha vinto in quattro set (4-6, 7-6, 7-5, 7-6). Per Auger-Aliassime sarà la seconda semifinale nello slam statunitense dopo quella del 2021 persa contro Medvedev (ai quarti aveva eliminato Alcaraz).

Auger-Aliassime in semifinale allo US Open, gli ultimi precedenti contro Sinner e Musetti

Questa notte, non prima delle 2:10, Auger-Aliassime conoscerà il suo avversario nella semifinale dello US Open, ovvero il vincitore della sfida tra Sinner e Musetti. Il precedente più recente, è quello del canadese contro il tennista altoatesino, affrontato ai quarti di finale dell’ultimo Masters 1000 di Cincinnati.

Ad avere la meglio era stato il n.1 del mondo che si è sbarazzato di Auger-Aliassime in due set (6-0, 6-2).

Contro Musetti, invece, la sfida risale allo scorso 23 marzo, sempre negli Stati Uniti, ma a Miami. Il torneo era il Masters 1000 di Miami, il turno era il terzo. Anche allora, il canadese è uscito sconfitto, ma in tre set (4-6, 6-2, 6-3).