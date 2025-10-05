I giallorossi ribaltano la Fiorentina con Soulé e Cristante dopo il vantaggio di Kean e si issano al comando della classifica. Rossoblù senza problemi: 4-0 ai toscani rimasti in dieci già nel primo tempo.

La sesta giornata di Serie A regala subito emozioni nelle sfide delle 15. Vittoria pesantissima per la Roma, che espugna il “Franchi” battendo 2-1 la Fiorentina e consolida la vetta della classifica. Nell’altro match, dominio del Bologna, che schianta il Pisa con un netto 4-0.

Fiorentina-Roma 1-2

Avvio di marca viola con il gran gol da fuori di Moise Kean al 14’, servito da Nicolussi Caviglia. La Roma reagisce subito e pareggia al 22’ con un destro dalla distanza di Matías Soulé su assist di Dovbyk. Al 30’ è ancora Soulé protagonista, stavolta da calcio d’angolo: cross perfetto e incornata vincente di Bryan Cristante per l’1-2. Nella ripresa i giallorossi resistono agli assalti finali della squadra di Italiano e portano a casa tre punti d’oro.

Bologna-Pisa 4-0

Partita senza storia al “Dall’Ara”. I rossoblù passano al 24’ con Nicolò Cambiaghi, servito da Dallinga. Il match cambia definitivamente al 36’, quando il Pisa resta in dieci per il rosso a Touré: sulla punizione successiva Nikola Moro firma il raddoppio. Due minuti più tardi Orsolini cala il tris, chiudendo virtualmente i giochi. Nella ripresa arriva anche il poker al 53’ con Jens Odgaard.

La Roma resta così in vetta e prova la prima fuga della stagione, mentre il Bologna conferma il suo ottimo momento.