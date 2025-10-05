Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano a Pechino per il secondo anno consecutivo: 2025 straordinario per le italiane.

Dopo la sconfitta in semifinale agli US Open, la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini è tornata a far sognare i propri sostenitori. Non sarà un grande Slam, ma la finale vinta a Pechino è l’ennesimo traguardo raggiunto dalle azzurre in questa stagione.

Sara e Jasmine avevano già rialzato la testa nella Billie Jean King Cup, vinta a settembre contro le ucraine Kichekov e Kostyuk. Ora, a Pechino, sono tornate a trionfare in una competizione WTA. Il Masters 1000 cinese lo portano a casa due italiane, a quota quattro trofei in questo 2025.

Errani-Paolini, che trionfo a Pechino: le azzurre ancora nella storia

Errani e Paolini vincono ancora a Pechino, proprio come lo scorso anno. Le azzurre si confermano in prima posizione nella Race di doppio in questa stagione.

Contro la giapponese Kato e l’ungherese Stollar, Sara e Jasmine hanno fatto più fatica del previsto: il primo set si è chiuso al tie-break, in favore delle avversarie. Nel secondo parziale, però, le italiane hanno pareggiato i conti chiudendo il set sul 6-3. La sfida si è chiusa al super tie-break del terzo set, dominato per 10-2 dalle campionesse in carica.

Per la prima volta nella storia di questo torneo, è la stessa coppia a vincere per due anni consecutivi. Si tratta del nono trofeo in doppio per Errani e Paolini. Un successo straordinario, che aumenta il gap tra la prima e la seconda posizione della Race 2025. Le azzurre sono prime con 7125 punti, quasi 1000 in più di Siniakova e Townsend.