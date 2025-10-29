Buona prova dell’Inter che reagisce dopo la sconfitta di Napoli. Tonfo Genoa che cade in casa contro la Cremonese.

Bella vittoria dell’Inter che vince in un match senza storia contro la Fiorentina e risponde in maniera netta alle vittorie di Napoli e Roma prime in classifica. Match con tre reti importanti, i nerazzurri partono bene ma faticano a creare e il primo tempo finisce cosi a reti bianche. Nella ripresa De Gea si supera in diverse occasioni e a San Siro vi sono spettri dopo la sconfitta di Napoli. A sbloccare la gara è Calhanoglu, a segno con una perla dal limite dell’area.

L’Inter vince nettamente, a sorpresa stop per il Bologna

Ancora polemiche in casa Inter per un rigore non concesso ad Esposito, fallo evidente di Comuzzo ma l’Inter trova il gol del raddoppio con una magia di Sucic che salta un C0muzzo in evidente difficoltà e infiamma San Siro. Bonny entra e si conquista un calcio di rigore, dal dischetto Calhanoglu firma cosi la doppietta personale e chiude il match.

Negli altri match clamorosa vittoria della Cremonese che espugna Genova con una doppietta di Bonazzoli. La squadra di Nicola è la sorpresa di questo campionato e la salvezza a questo punto della stagione rischia di diventare una splendida realtà. Genoa con Vieira a forte rischio mentre nell’altro match di giornata il Bologna frena contro un solido Torino.