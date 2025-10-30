Sport in tv oggi (30 Ottobre 2025): calcio, basket e tennis, il programma completo degli eventi
Ecco quali sono gli eventi per lo sport in tv oggi. Tanti impegni e una giornata ricca di spettacolo ancora una volta.
Nella giornata odierna andiamo a vedere quali sono gli sport in tv in data odierna. In primo luogo oggi con due partite si completerà la giornata di serie A, una nel pomeriggio ed una nella sera. Ancora impegni europei per il basket mentre due italiani in campo nel Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.
Sport in tv, ecco dove vedere tutti gli impegni
Si preannuncia una giornata ricca di intensi ed emozionanti impegni e si comincia con i Mondiali di Taekwondo e soprattutto davvero tanto tennis oltre a tutti gli altri incontri. Ecco gli eventi che si terranno in data odierna, giovedi 30 Ottobre:
08.00 Taekwondo, Mondiali 2025: ultima giornata (ottavi e quarti di finale) – Diretta streaming sul canale Youtube di World Taekwondo e worldtaekwondo.org.
09.30 Tennis, WTA Chennai 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
10.30 Taekwondo, Mondiali 2025: ultima giornata (semifinali e finali) – Diretta streaming su Olympic Channel.
11.00 Tennis, ATP Parigi 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv (inizio programma dalle 11, in campo Sinner e Sonego)
14.00 Equitazione, Global Champions League: salto a ostacoli (round 1) – Diretta streaming su Discovery+.
17.00 Equitazione, Global Champions League: salto a ostacoli (round 2) – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.
17.00 Basket femminile, Eurolega 2025-2026: CBK Mersin vs Venezia – Diretta streaming sul canale Youtube EuroLeague Women.
18.30 Calcio, Serie A 2025-2026: Cagliari vs Sassuolo – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.
20.00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Bartoccini-Fortinfissi Perugia vs Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV e DAZN.
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: EA7 Emporio Armani Milano vs Paris Basketball – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: CBF Balducci HR Macerata vs Omag-MT San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV.
20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Bayern Monaco-Virtus Olidata Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20.30 Volley, SuperLega 2025-2026: Rana Verona vs Allianz Milano – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPley e su VBTV.
20.45 Calcio, Serie A 2025-2026: Pisa vs Lazio – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.