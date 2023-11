Serie A, l’Integrity Tour 2023 sbarca in casa della Salernitana

Dopo Empoli, l’ ‘Integrity Tour 2023’, nona edizione dell’iniziativa promossa dalla Lega Serie A volta a rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e a diffondere i veri valori dello sport, ha fatto tappa a Salerno. L’avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, nell’incontro di questa mattina al Centro Sportivo ‘Mary Rosy’ con la prima squadra della Salernitana, le formazioni Primavera e Under 17, ha spiegato il fenomeno del ‘match fixing’ ai tesserati in tutte le sue forme, illustrandone pericoli e conseguenze. L’amministratore delegato del club Maurizio Milan, si è espresso così in merito all’incontro: “Lo sport è un ‘transfer’, soprattutto per i più giovani, dei giusti principi e valori. Incontri come quello di oggi sono utili per la corretta formazione dei nostri atleti“.