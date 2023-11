Torino, incidente stradale per Vojvoda: macchina distrutta, giocatore illeso

Incidente stradale per Mergim Vojovda, l’esterno del Torino, che questa mattina in corso Galileo Ferraris ha avuto un sinistro davanti all’ospedale Koelliker. Il kosovaro era a bordo della sua Mercedes Classe C Am grigia e si è scontrato con una Jeep Renegade rossa. Sul posto la polizia municipale. Il difensore è rimasto illeso ed è subito andato al Filadelfia per l’allenamento, mentre la vettura è andata semidistrutta.