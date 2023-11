Monza, Palladino: “Io alla Juventus? Domanda cattiva. Ce la giochiamo con chiunque”

Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, ha presentato la partita Monza-Juventus in programma venerdì 1 dicembre all’U-Power Stadium (ore 20:45). Queste le sue parole ai media: “Il Monza di oggi è una squadra che può vincere con chiunque. Lo scorso anno è stato incredibile. C’è stata una crescita netta di tutto il panorama Monza, squadra e società. Proveremo a fare meglio dello scorso anno, ma sappiamo che non sarà facile”.

E ancora: “Abbiamo analizzato nel dettaglio la partita di Cagliari, soprattutto il primo tempo dove abbiamo fatto male. Domani sarà una partita ostica, piena di duelli. Ho avuto la fortuna di vestire quei colori e conosco il dna Juve. Affronteremo una squadra molto forte e difficile da scardinare, ma vogliamo mantenere l’imbattibilità interna. Siamo consapevoli che la Juve abbia qualcosa in più, ma cercheremo di giocarcela con tutte le “armi” a nostra disposizione“.

Sul suo futuro: “Allegri è una persona eccezionale e un grande allenatore che inculca la mentalità vincente, lo ringrazio per le belle parole spese nei miei confronti. Ha ragione quando dice che è una fortuna avere affianco un dirigente come Galliani, stimola ogni giorno ad alzare l’asticella. Io alla Juve? Questa è una domanda cattiva. Lo scorso anno mi ha contattato più di una squadra, non dico chi, ma io qui sto bene ed ho il contratto fino a Giugno, sono concentrato sul Monza“.