La squadra giallorossa trascina il Napoli in vetta alla classifica. Ok il Como e vince anche la Juventus nonostante il cambio tecnico.

Tre vittorie casalinghe nel turno infrasettimanale pomeridiano con la Roma che soffre ma continua a vincere e batte di misura un buon Parma. Decidono le reti di Mario Hermoso e di un redivivo Dovbyk mentre nel finale agli ospiti non basta la rete di Circati. Preoccupazione per l’infortunio di Ferguson, uscito dopo pochi minuti di gioco ma si sono giocate altre due interessanti gare.

Non solo Roma, vincono anche Juve e Como

Vittoria di misura per la Roma ed anche per la Juve che – in attesa di Spalletti – riparte da una buona vittoria contro l’Udinese, capace di lottare fino alla fine. Rete iniziale dei bianconeri su rigore con Vlahovic che si conquista il tiro e parte dal dischetto, i friulani reagiscono ed attaccano, perdono per infortunio Davis e trovano il pari con un Niccolò Zaniolo piuttosto ispirato.

Nella ripresa la Juve attacca ma fatica a trovare il gol, Okoye si salva con almeno un paio di miracoli ma non può nulla su Gatti che di testa trova la rete che regala i tre punti. Nel finale Kenan Yildiz si conquista il rigore e firma poi la palla del 3 a 1 dal dischetto. Nell’altro match di giornata il Como soffre più del previsto ma alla fine regola il Verona e si porta sempre più in zona Europa.