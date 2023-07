24 Ore Le Mans, il retroscena: la Ferrari ha rischiato di non partire per un problema al sensore del rifornimento

La Ferrari si gode un week-end di festeggiamenti con i suoi tifosi in quel di Monza per la 6 ore Wec in programma nell’autodromo brianzolo. La scuderia di Maranello ci arriva a poche settimane dalla clamorosa vittoria nella 24 ore di Le Mans ottenuta a 50 anni dall’ultima partecipazione. E pensare che la partecipazione alla grande classica del mondo automobilistico endurance stava quasi per saltare a causa di problemi meccanici dell’ultimo minuto. Il retroscena – svelato dalla Gazzetta dello Sport – si riferisce ad un problema al sistema di rifornimento: un sensore elettronico non rilevava l’inserimento della pompa di benzina nel bocchettone e l’allarme ha richiesto l’intervento dei meccanici in griglia a pochi istanti dallo start ufficiale. Fondamentale il colpo di genio di uno dei tecnici di Maranello, che ha testato il corretto funzionamento del sensore inserendo il il proprio smartphone nel bocchettone provando che il sensore ne rilevava correttamente la presenza. Altrimenti, considerata l’impossibilità di portare una pompa in griglia, si sarebbe dovuto ricorrere ad un controllo in garage e quindi partire dalla pit-lane con ovvie conseguenze sulla gara.