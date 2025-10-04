La difesa del titoli di Sinner a Shangai inizia con un successo su Altmaier. Doppio 6-3 al tedesco e Griekspoor ai sedicesimi.

Match senza storia quello dei trentaduesimi di finale tra Daniel Altmaier e Jannik Sinner. Il n°2 del ranking mondiale ATP ha superato il tedesco n°49 del ranking con un netto 6-3 6-3 in circa un’ora e mezza.

L’italiano ha superato così l’ostacolo Altmaier, in un modo meno complicato rispetto ai precedenti. Adesso, Jannik Sinner è ai sedicesimi di finale.

Masters 1000 Shangai, Sinner-Griekspoor ai sedicesimi di finale

Non una partita scontata quella che avrà di fronte Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, affronterà il n°31 del ranking Tallon Griekspoor, che all’esordio ha battuto un in forma Brooksby.

Il tennista olandese ha diverse qualità e nella sua carriera ha più volte dato fastidio o addirittura battuto diversi tennisti sopra di lui nel ranking. Sinner dovrà mantenere alto il livello per poter accedere agli ottavi, dove affronterebbe uno tra Vacherot e Machac.