Serie A 2023/2024, la classifica del girone di andata

Si è chiuso il girone di andata della Serie A 2023/24 dopo la partita fra Roma ed Atalanta, ecco la classifica aggiornata. Dopo le prime 19 giornate trascorse un primo bilancio si potrebbe iniziare a fare. Si parte dall’Inter campione d’inverno, titolo che non vale a nulla concretamente, ma che certifica come la squadra di Inzaghi stia puntando forte allo scudetto Al secondo posto la Juventus, seguita dal Milan. E’ lotta e sarà lotta per la Champions League con le sorprese Bologna e Fiorentina che dovranno mantenere il passo e con le romane e l’Atalanta che invece dovranno fare qualcosa in più. Occhio anche al Torino di Juric, mentre cade a picco il Napoli di Mazzarri. Nei bassi fondi, la lotta per non retrocedere anche per il futuro sarà apertissima, con maggio che darà i verdetti tanto attesi. Questa la classifica attuale.

Inter 48

Juventus 46

Milan 39

Fiorentina 33

Bologna 32

Lazio 30

Atalanta 30

Roma 29

Napoli 28

Torino 27

Monza 25

Genoa 21

Lecce 21

Frosinone 19

Sassuolo 19

Udinese 17

Cagliari 15

Hellas Verona 14

Empoli 13

Salernitana 12