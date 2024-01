Serie A 2023/2024, le classifiche a confronto dopo il girone di andata: il Napoli sprofonda

Tempo di bilanci in Serie A. E le classifiche a confronto tra il 2023/2024 e il 2022/2023 offrono gli assist necessari per capire chi bocciare e chi promuovere in questa prima parte di stagione. Malissimo il Napoli che nella scorsa stagione aveva messo le basi per lo Scudetto con 50 punti alla diciannovesima giornata. Quest’anno i partenopei sono fermi a 28 punti, 22 lunghezze in meno. Segno negativo per Lazio e Roma. Sotto di undici punti l’Udinese. Volano Fiorentina a +10 e Bologna a +9.

Le classifiche a confronto