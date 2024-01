Volley femminile, Serie A1: Conegliano vince in tre set contro Cuneo e allunga in classifica

Conegliano vince su Cuneo 3-0. Le padrone di casa allungano così nella classifica generale di Serie A1, dove occupano saldamente il primo posto. Giornata difficile invece per Cuneo, che nuota in acque impervie in fondo alla classifica.

Il primo set della partita tra Conegliano e Cuneo è intenso, con le due formazioni impegnate in un duello fatto di sorpassi e controsorpassi. Sul finale, Conegliano riesce a sorpassare la squadra ospite e conquista il parziale per 25-22. L’intenso ritmo di inizio partita sembra provocare un calo di energie tra le file di Cuneo, che fatica nei primi momenti del nuovo set. Conegliano ne approfitta per allungare e quando le ospiti riescono ad entrare in partita, la formazione di casa è ormai vicina al set point. Il secondo parziale viene dunque vinto nuovamente da Conegliano per 25-21. Durante il terzo set, Cuneo conquista il vantaggio sulle prime battute ma poi Conegliano mette a punto il sorpasso e tornano in controllo del gioco. Le ospiti trovano la rimonta sul finale, ma le padrone di casa riescono a dare lo strappo e conquistano il parziale 25-19, vincendo la partita in tre set.