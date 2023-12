Sergio Rico, dall’incidente al coma: “Al risveglio non ricordavo niente. Ho perso 20 chili, ma ora sto bene”

Ospite a Cadena COPE, il portiere del Psg Sergio Rico è tornato a parlare dei 22 giorni trascorsi in coma farmacologico in seguito ad una caduta da cavallo: “Non ricordo assolutamente nulla da quattro ore prima dell’incidente a quando mi sono svegliato. Sono stato sedato con il Fentanil e non ho ricordi. Non mi ricordo neppure il momento in cui ho riaperto gli occhi, credo che al mio fianco ci fossero mia moglie e mia madre. È stata dura, la mia famiglia veniva a trovarmi ma non riceveva nessuna risposta: vedevano solo una persona addormentata. Alla fine sono stato quello che ha sofferto meno perché non mi sono reso conto bene di quello che è successo“.

“Ho perso 20 chili. Ne pesavo circa 92 e sono sceso a 73, mentre ora sono tornato a pesarne 88 – ha svelato Sergio Rico, che ha poi aggiunto in merito al suo processo di recupero – Per me è stato difficile parlare. Fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche o mentali“. Infine, riguardo al suo ritorno in campo: “Non vedo l’ora che il medico mi dia un po’ più di libertà perché mi sento bene. Voglio tornare alla mia routine e sentirmi di nuovo un calciatore. Sono consapevole però che non è una cosa che decido io, quindi la vivo con calma. Seguo gli ordini dei medici, che mi hanno salvato la vita“.