Short track, Coppa del Mondo: bene gli azzurri nei turni eliminatori a Seul

Ha preso il via a Seul, in Corea del Sud, la quarta tappa di Coppa del Mondo 2023/2024 di short track con 10 italiani impegnati. Sul ghiaccio del Mokdong Ice Rink della capitale sudcoreana, la giornata di venerdì 15 dicembre è stata riservata ai turni eliminatori di ogni gara.

Nei 500 metri Pietro Sighel e Thomas Nadalini si sono qualificati per i quarti di finale, mentre Mattia Antonioli dovrà passare dai ripescaggi. Stesso discorso nei 1000 metri, dove ad ottenere la qualificazione diretta sono stati Pietro Sighel e Luca Spechenhauser, mentre Thomas Nadalini ripartirà dai ripescaggi. Ripescaggio anche per Pietro Marinelli e Davide Oss Chemper nei 1500 metri (gara-I); squalificato in batteria invece Mattia Antonioli. Nei 1500 metri (gara-bis), chiamati a passare dai ripescaggi Luca Spechenhauser, Davide Oss Chemper e Pietro Marinelli. Buone notizie in staffetta, dove il team composto da Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser è approdato in semifinale.

Per quanto riguarda il femminile, invece Chiara Betti ha staccato il pass per i quarti di finale nei 500 metri e anche nei 1000 metri, insieme a Gloria Ioriatti. Costretta al ripescaggio invece Elisa Confortola. Nei 1500 metri (gara-I), Arianna Sighel è approdata in semifinale e lo stesso hanno fatto Gloria Ioriatti, Elisa Confortola e la stessa Arianna Sighel nei 1500 metri (gara-bis). Semifinale raggiunte anche in staffetta dalla squadra composta da Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel. Infine, nella staffetta mista l’Italia è avanzata in semifinale grazie a Chiara Betti, Arianna Sighel, Luca Spechenhauser e Pietro Sighel. L’appuntamento è ora per sabato 16 dicembre con le finali dei 1.000 metri, la prima gara dei 1.500 e la staffetta mista.