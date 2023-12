Tennis, Nalbandian accusato di molestie e stalking dalla ex: “Ha nascosto una telecamera in casa mia”

David Nalbandian, ex tennista argentino, ha ricevuto un’ordinanza restrittiva dopo le accuse mosse dalla sua ex fidanzata, la modella Araceli Torrado. Quest’ultima è infatti apparsa in tribunale per denunciare l’uomo, accusandolo di molestie e stalking. Ad aggravare la posizione di Nalbandian c’è una telecamera installata dietro a un condotto d’aerazione nell’appartamento di Torrado.

“Mi ha filmato e registrato, acquisendo filmati e immagini di me nuda, insieme ad altri miei momenti privati con la mia famiglia e i miei amici. Solo pensare a cosa può avere sul suo telefono mi fa venire l’ansia. Sono sollevata invece al pensiero che la vicenda sia diventata pubblica e il sistema giudiziario mi abbia ascoltato” ha dichiarato la modella ai media argentini.

L’ex numero 3 del mondo si è difeso sostenendo che, a causa di problemi con il Wi-Fi, non abbia avuto accesso a nessuna delle immagini catturate dalla telecamera. La situazione per lui tuttavia rischia di complicarsi sempre di più, specialmente per le prove presentate dalla donna. Importanti novità in merito alla vicenda sono attese entro la fine del 2023: se ritenuto colpevole, Nalbandian dovrà versare un cospicuo risarcimento a Torrado.